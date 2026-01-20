مسلسلات رمضان 2026 .. شاهد برومو وننسى اللي كان l فيديو

طرحت منصة شاهد vip، برومو مسلسل وننسى اللي كان، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في دور فنانة شهيرة، تتعرض الي ازمة مما يترتب عليها تعرضها الي أزمة نفسية واللجوء الي تعاطي بعض الادوية المهدئه.

وتظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

وتتضمن أحداث العمل “فلاش باك” يستعرض مراحل صعود ياسمين عبد العزيز، بدايةً من ظهورها كومبارس في الأعمال الفنية، وصولًا إلى أن تصبح واحدة من أبرز النجمات السينمائيات.

ويكشف المسلسل أن ياسمين عبد العزيز عملت في بداياتها مع الفنانة شيرين رضا التي تظهر أيضًا كنجمة سينمائية، وبعد أن تحقق ياسمين نجاحًا كبيرًا، تنشب بينهما غيرة شديدة تدفع شيرين إلى محاولة الانتقام منها بطرق مختلفة.

تزداد الخلافات بعدما يحاول أحد المنتجين جمع النجمتين في عمل واحد، ما يشعل الحرب بينهما، وتبدأ شيرين رضا في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

وتتعرض ياسمين لعدد من المؤامرات التي تهدف لدفعها إلى الاعتزال، لكنها تقرر المواجهة وترفض الانسحاب، وتستعين بفريق من الحراس الشخصيين للوقوف معها في مواجهة خصومها.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.