قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026 .. شاهد برومو وننسى اللي كان l فيديو

وننسي اللي كان
وننسي اللي كان
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip، برومو مسلسل وننسى اللي كان، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في دور فنانة شهيرة، تتعرض الي ازمة مما يترتب عليها تعرضها الي أزمة نفسية واللجوء الي تعاطي بعض الادوية المهدئه. 

وتظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

وتتضمن أحداث العمل “فلاش باك” يستعرض مراحل صعود ياسمين عبد العزيز، بدايةً من ظهورها كومبارس في الأعمال الفنية، وصولًا إلى أن تصبح واحدة من أبرز النجمات السينمائيات.

ويكشف المسلسل أن  ياسمين عبد العزيز عملت في بداياتها مع الفنانة شيرين رضا التي تظهر أيضًا كنجمة سينمائية، وبعد أن تحقق ياسمين نجاحًا كبيرًا، تنشب بينهما غيرة شديدة تدفع شيرين إلى محاولة الانتقام منها بطرق مختلفة.

تزداد الخلافات بعدما يحاول أحد المنتجين جمع النجمتين في عمل واحد، ما يشعل الحرب بينهما، وتبدأ شيرين رضا في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

وتتعرض ياسمين لعدد من المؤامرات التي تهدف لدفعها إلى الاعتزال، لكنها تقرر المواجهة وترفض الانسحاب، وتستعين بفريق من الحراس الشخصيين للوقوف معها في مواجهة خصومها.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وننسي اللي كان مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2026 ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

هل على الزوجة ذنب إذا كان زوجها يترك الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه؟.. أمين الإفتاء يجيب

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية الـ36

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد