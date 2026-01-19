رضوى الشربيني تكشف تفاصيل وفاة مصممة الأزياء ريهام عاصم

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني تفاصيل وفاة مصممة الأزياء والاستايلست ريهام عاصم، عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك».

وكتبت الشربيني: «دى بنوتة اسمها ريهام،يمكن مش ناس كتير تعرفها، كانت بتشتغل ستايلست وكانت بنت جميلة جدًا... تعبَت ودخلت العناية المركزة، وكتبت قبل ما تدخل: (بالله عليكم الدعاء)».

وأضافت رضوى الشربيني أن ريهام عاصم توفيت بعد ساعات قليلة من دخولها العناية المركزة، ووجهت الدعوة للجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة بدلاً من الدعاء بالشفاء، قائلة: «خلينا ندعى لها زي ما طلبت بس بدل الدعاء بالشفاء... ندعى إن ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها عددًا من الأعمال المميزة، من بينها مسلسلات « بنك الحظ»، «عمر وسلوى»، «عش البلبل» و«مراتى وزوجتي»، كما شاركت فى أفلام «عمهم»، و«ولاد رزق الجزء 2»، وغيرها من أعمال آخرى.