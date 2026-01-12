رضوي الشربيني تدعم شيرين عبد الوهاب: مكانك فاضي ارجعي عشان نفسك

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكتبت رضوى الشربيني : «مكانك فاضي يا شيرين، ارجعي علشان نفسك وبناتك وجمهورك اللي بيحبك».

و أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل والقلق بعد تعليقه على اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل لمساندتها، وذلك قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية ليوضح حقيقة وضعها الصحي ومكان تواجدها.

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل والقلق بعد تعليقه على اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل لمساندتها، وذلك قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية ليوضح حقيقة وضعها الصحي ومكان تواجدها.