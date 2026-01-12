دي حقيقته.. منشور غامض من رضوي الشربيني يثير الجدل

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها منشورا غامض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت رضوي الشربيني: ‏النسخه الأخيرة اللى بتشوفها في ٱخر علاقتك بالشخص اللي بتحبه…بتبقى دي حقيقته.

وأكدت الإعلامية رضوى الشربيني أن الفنانة لقاء الخميسي قررت مسامحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، مشيرة إلى انتهاء أزمة زواجه من سيدة أخرى، والتي كانت قد كشفت عن ارتباطهما منذ 7 سنوات قبل إعلان انفصالهما.



وقالت رضوى الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «dmc»، إن لقاء الخميسي ما زالت مستمرة في حياتها الزوجية، موضحة أنها أكدت: «أنا مش ست بتاعة طلاق، ومش من أول غلطة أقف له عليها».



وأضافت أن لقاء الخميسي أوضحت أنها تربت في أسرة تؤمن بالمغفرة والتسامح، قائلة إنها تفضل العتاب ومحاولة الإصلاح بدلًا من الوصول إلى قرار الطلاق.