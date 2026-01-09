مش بتاعت طلاق.. لقاء الخميسي تسامح محمد عبد المنصف وانتهاء أزمة الزواج

أكدت الإعلامية رضوى الشربيني أن الفنانة لقاء الخميسي قررت مسامحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، مشيرة إلى انتهاء أزمة زواجه من سيدة أخرى، والتي كانت قد كشفت عن ارتباطهما منذ 7 سنوات قبل إعلان انفصالهما.



وقالت رضوى الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «dmc»، إن لقاء الخميسي ما زالت مستمرة في حياتها الزوجية، موضحة أنها أكدت: «أنا مش ست بتاعة طلاق، ومش من أول غلطة أقف له عليها».



وأضافت أن لقاء الخميسي أوضحت أنها تربت في أسرة تؤمن بالمغفرة والتسامح، قائلة إنها تفضل العتاب ومحاولة الإصلاح بدلًا من الوصول إلى قرار الطلاق.



وتابعت رضوى الشربيني أن لقاء الخميسي أكدت أن محمد عبد المنصف قدم لها الكثير على مدار 21 عامًا من الزواج، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الحفاظ على بيتها وأولادها، مشيرة إلى عدم وجود أي تعليق إضافي من الطرفين بعد انتهاء الأزمة.