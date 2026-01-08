غير صحيحة.. لقاء الخميسي تنفي التصريحات المتداولة بشأن أزمتها

نفت الصفحة الرسمية للفنانة لقاء الخميسي، أي تصريحات متداولة بشأن الأزمة الاخيرة مع زوجها محمد عبد المنصف، لاعب الزمالك السابق.

وكتبت صفحة لقاء الخميسي عبر "فيس بوك": "أي فيديوهات أو تصريحات على لسان الفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة بالمرة، لم يتم إجراء أي تصريحات صحفية أو نشر فيديوهات، نرجو احترام خصوصية وحساسية الموقف.. الأدمن".

لقاء الخميسي على فيسبوك

وأثارت أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عنه بعد زواج شرعي دام سبع سنوات.

وجاء الإعلان مفاجئًا للجمهور، خاصة مع تداول صورة تجمعهما ورسالة تؤكد الطلاق، في المقابل التزمت الفنانة لقاء الخميسي، زوجته الأولى، الصمت التام، مكتفية بنشر عبارات وصور عبر خاصية «الاستوري» دون تعليق مباشر.

وتفاعلت شخصيات عامة ومشاهير مع الواقعة بتعليقات داعمة للخميسي، ما زاد من حدة الجدل والتساؤلات حول كواليس الأزمة.