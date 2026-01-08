مراد مكرم يطالب بتقديم برنامج عن مسار العائلة المقدسة في مصر

طالب الفنان مراد مكرم بتقديم برنامج عن مسار العائلة المقدسة في مصر.

وكتب مراد مكرم منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوكـ، قال فيه: ”حد عارف إيه اللي حصل في موضوع مسار العائلة المقدسة؟ لماذا لم يتم عمل بروجرام سياحي حتى الآن لهذا المسار".

وأضاف مراد مكرم: “ده من العريش للصعيد يا جماعة، مرورًا بالقاهرة! هل إحنا مش مستعدين لمواجهة الزيادة السياحية اللي ممكن تحصل؟، ده مسار أو بروجرام سياحي موجه لـ 2 مليار مسيحي حول العالم! طيب ليه ما تعملش بروجرام ديني آخر، لزيارة أضرحة آل البيت؟ ما ده برضه موجه لأكتر من مليار ونص مسلم!”.





وبدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بـ"الأكيل" ضد شخصين أساءا إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip.

وقدم ما يفيد بالإساءة له من جانبهما، وأنهم يقومون باستهدافه، فتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

- التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

- إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

- يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

- التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.