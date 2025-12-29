قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.

مراد مكرم 

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لكل الي عايزين و قادرين انهم يربوا كلاب...طبعا بنصح بتبني كلاب بلدي لانهم اذكياء جدا و اوفياء و حنينين ومرضهم قليل جدا لانهم عايشين في بيئتهم،لكن كمان بتمني انكم تفكروا في الكلب الارمنت....هو سلاله مصرية خالصة ،يسمي بالانجليزي Egyptian shepeard".

وتابع :"لانه قديما كان يستخدم في رعاية الغنم و الحراسه..وفيً جدا لصاحبه حتي الموت ذكي جدا علي عكس المشاع و قوي و برضه قليل الامراض.السلاله دي علي وشك الاندثار لولا بعض المربيين المهتمين بيها في موطنه الاصلي في ارمنت في الصعيد....يا ريت تفكروا في الاختيار ده".

وبدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من  الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى  Dovid vo b والحساب المسمى  Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق

واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

