أسطورة حقيقية.. مراد مكرم يتحدث عن أزمة محمد صلاح

علق الفنان مراد مكرم علي أزمة اللاعب محمد صلاح في ليفربول.

محمد صلاح

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لما لاعب مصري ،يتعمله أغاني مش أغنيه واحده،من جمهور نادي أجنبي ، يحسوا بيه وياخدوا صفه ضد النادي ...تعرف انك قدام أسطورة حقيقية ما حسش بيها كتير من أهل بلده للأسف".

وكان قد تحدّث آدم لالانا، لاعب ساوثهامبتون الحالي ونجم ليفربول السابق، عن الأزمة الأخيرة التي يمر بها المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز، بعد بقائه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي عقب مواجهة ليدز التي انتهت بالتعادل 3-3، وما تلاها من تصريحات مثيرة قدمها صلاح.

لالانا: صلاح ليس متغطرسًا ويستمد قوته من التحديات

أشاد لالانا بشخصية صلاح داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن نجم ليفربول “يستمد دافعه من رغبته المستمرة في إثبات خطأ المشككين”.

وأضاف أن صلاح لا يتمتع بأي قدر من الغرور، بل يمثل نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانضباط.

وأوضح لالانا أنه كثيرًا ما تحدث مع أبنائه عن سلوك محمد صلاح، واصفًا إياه بالهادئ والمتزن حتى في لحظات النجاح والتألق، حيث لا يبالغ في الاحتفال أو ردود الفعل.

صلاح يملك قدرة مذهلة على التحكم بالنفس

وتابع لالانا تصريحاته قائلًا إن صلاح لا يجلد ذاته عند التعرض للضغوط أو لحظات التراجع، بل يركز بشكل كامل على المهمة التي تنتظره.

وأضاف: “كنت أشعر بالطمأنينة عندما أراه، بسبب قدرته الكبيرة على التحكم بنفسه وثباته الانفعالي”.

وفي ختام حديثه، أكد لالانا معرفته الوثيقة بصلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري دائمًا ما يكافح ويسعى للتطور، ويتميز بمرونة ذهنية تجعله قادرًا على تجاوز أي أزمة.

اتجاه لاستبعاد صلاح من مباراة ليفربول وبرايتون

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة talkSPORT أن محمد صلاح قد لا يشارك مرة أخرى مع ليفربول قبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركته في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع تبدو غير مرجحة.

حرمان صلاح من توديع جماهير أنفيلد

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قد يحرم صلاح من فرصة الوداع الأخير لجماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل السفر لمعسكر منتخب مصر، خصوصًا بعد انتقاده الحاد للمدرب آرني سلوت، إلى جانب استبعاده من المشاركة في الفوز الحاسم على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.



