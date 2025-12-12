مصطفى بكري: أتوقع تغييرات حكومية محتملة وتخفيفا للأعباء الاقتصادية

علق الإعلامي مصطفى بكري على الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي أعيدت في 30 دائرة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مسلطًا الضوء على نسب التصويت المنخفضة جدًا.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إعادة الانتخابات أدت إلى حالة من التكاسل المجتمعي لدى بعض الفئات، مشيدا بتراجع تأثير المال السياسي بشكل كبير في جولات الإعادة والمرحلة الثانية؛ وهو ما انعكس بإيجابية على مجرى الانتخابات، بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على العديد من المتورطين في توزيع مبالغ مالية على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

واستدل بكري، بتصريح للنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن التاريخ سيذكر ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي استخدامه لما يطلق عليه "الفيتو الرئاسي" لمحاولة إنقاذ نزاهة الممارسة الانتخابية وتصحيح مسار المراحل اللاحقة.

واختتم قائلا: نتائج الانتخابات الحالية تمثل نقطة تحول في مسار الانتخابات، والرئيس السيسي هو حامي التجربة، متوقعًا مراجعة كاملة للأوضاع في البلاد تتضمن “تغييرات حكومية محتملة، وانفتاحًا سياسيًا، وتخفيفًا لأعباء الأزمة الاقتصادية، واستجوابات ستناقش في مجلس النواب، وحرص على تمثيل الرأي والرأي الآخر”.