الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال فعالية أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة

نيفين القباج
نيفين القباج
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة تقديراً لمجهوداتها خلال الفترة السابقة، وذلك خلال فعالية " أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي  الرابع للمرأة.

وتسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم نيابة عنها.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات  النسائية المتفردة، حيث تم تكريم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتورة هاله السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وحضرت الاحتفالية مروة علم الدين مسؤولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، و إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من القيادات النسائية المصرية الملهمة.

