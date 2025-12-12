علاقة توكسيك.. البرومو الرسمي لفيلم إن غاب القط

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ان غاب القط” البرومو الرسمي للعمل الذى من المقرر ان يتم عرضه خلال الايام المقبلة فى دور العرض.

https://www.instagram.com/reel/DSK5gHLDRyK/?igsh=anhjOTI2bGZoOHk1

وطرح الفنان اَسر ياسين البوستر الرسمى لفيلمه الجديد «إن غاب القط » المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجارى ثم بعدها ينطلق عرضه فى جميع الدول العربية.

وقال آسر ياسين، عبر حسابه بموقع «انستجرام»: «فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقى علاقة توكسيك، شوف هيطلع معاك إيه؟!، إن غاب القط،قريبا بجميع دور العرض!، إن_غاب_القط، ديسمبر_2025».

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من ألفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.