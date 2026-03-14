الجولة الثلاثون للبريميرليج .. من يقترب إلى اللقب؟

انطلقت منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، حيث شهدت الجولة عددًا من المباريات الحاسمة التي أسهمت في رسم ملامح صراع القمة والمراكز المتقدمة.

افتتح آرسنال الجولة بفوز مهم على إيفرتون بهدفين دون رد، ليواصل الجانرز تربعه على صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 43 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى مساء السبت، تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة بهدف نظيف أمام نيوكاسل يونايتد، ما أعاد التوازن إلى صراع المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث حافظ مانشستر يونايتد وأستون فيلا على مراكزهما المتقدمة برصيد 51 نقطة لكل منهما.

ويشهد اليوم ذاته مواجهة قوية بين مانشستر سيتي ووست هام على ملعب "لندن الأولمبي"، في حين يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام مساء الأحد على ملعب "الأنفيلد".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثلاثين:

آرسنال – 70 نقطة

مانشستر سيتي – 60 نقطة

مانشستر يونايتد – 51 نقطة

أستون فيلا – 51 نقطة

تشيلسي – 48 نقطة

ليفربول – 48 نقطة

برينتفورد – 44 نقطة

إيفرتون – 43 نقطة

نيوكاسل يونايتد – 42 نقطة

بورنموث – 41 نقطة

برايتون – 40 نقطة

فولهام – 40 نقطة

سندرلاند – 40 نقطة

كريستال بالاس – 38 نقطة

ليدز – 31 نقطة

توتنهام – 29 نقطة

نوتنغهام – 28 نقطة

وست هام – 28 نقطة

بيرنلي – 20 نقطة

ولفرهامبتون – 16 نقطة

مع استمرار الجولة، تظل المنافسة على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية محتدمة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه قبل الحسم النهائي للموسم.