مهاجم زد يكذب جهاز طولان: لست مصابا ونفسى أشارك فى أمم افريقيا

كشف أحمد عاطف مهاجم نادي زد، عن كواليس استبعاده من قائمة منتخب مصر الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان خلال مشاركته في بطولة كأس العرب.

وكتب أحمد عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) اولا.. الحمدلله كان نفسي ابقي موجود مع زمايلي ف المنتخب واساعدهم باكتر شكل اقدر أساعد بيه وكان نفسي ابقي موجود وأمثل بلدي في بطوله زي دي لكن قدر الله ما شاء فعل».

وأضاف: «كام نقطة عايز اوضحها بس علشان مش عارف ارد ع مسدچ أو تلفون وبعتذر لأي حد معرفتش أرد عليه».

وتابع مهاجم زد: «انا مكنتش اعرف إن هسافر وابقي مش موجود.. أنا الحمدلله سليم ومش مصاب.. انا معملتش تصريح ب اي حاجه غير اني مش مصاب لان دي الحقيقة .. كل كلام اتقال زياده ملهوش علاقه بيا».

وواصل: «مكنتش حابب اتكلم ف الموضوع علشان مكنتش حابب اسبب لزمايلي اي حاجه ويكونو مركزين ف البطولة باكبر شكل ممكن».

واتم نجم منتخب مصر الثاني تصريحاته قائلًا: «الحمدلله انا راضي ب قضاء ربنا واكيد كل حاجه ربنا بيعملها بتكون خير ليا.. الموضوع اتقفل بالنسبالي تماما واتمني التوفيق للمنظومه كلها وباذن الله المنتخب يعوض ونكسب امم افريقيا والشعب يفرح لان الشعب يستاهل دا ويفضل اسم مصر فوق اي حد».