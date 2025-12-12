قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم أفريقيا

تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
إسلام مقلد

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن،  تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم بعض الجمل الفنية تحت اشراف أعضاء الجهاز الفني للمنتخب .

كما شهد المران التدريب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

الجهاز الفني لمنتخب مصر يعلن القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:
محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط:
مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم:
مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر حسام حسن مركز المنتخبات الوطنية كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية

