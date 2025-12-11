قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
رياضة

عودة إمام عاشور واستبعاد طاهر.. قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

حمزة شعيب

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بينما تم استبعاد ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا:

حراس المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع:  رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد صبحي – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمد شحاتة – محمود صابر – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل – صلاح محسن.

قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا
أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا وثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

فيما غاب أيضا محمد عبدالمنعم المحترف في نيس الفرنسي لعدم الجاهزية، وعبدالعزيز  البلعوطي حارس البنك الأهلي، وثنائي بيراميدز زلاكا وأحمد عاطف " قطة".

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا امم إفريقيا

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

منتخب الكونغو الديمقراطية

قائمة الكونغو النهائية لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

وادي دجلة وبتروجت

تعادل مثير ونقص عددي يسيطران على الشوط الأول بين دجلة وبتروجت

صورة من الهدف

فراس البريكان يسجل الهدف الأول للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

