عودة إمام عاشور واستبعاد طاهر.. قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بينما تم استبعاد ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا:

حراس المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد صبحي – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمد شحاتة – محمود صابر – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل – صلاح محسن.

قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا

أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا وثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

فيما غاب أيضا محمد عبدالمنعم المحترف في نيس الفرنسي لعدم الجاهزية، وعبدالعزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي، وثنائي بيراميدز زلاكا وأحمد عاطف " قطة".