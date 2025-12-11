قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007

حمزة شعيب

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على زيارة الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، خلال مرانهم اليوم، وذلك بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

 

حسام حسن يحفز لاعبي منتخب مصر 2007

وأكد حسام حسن للاعبي منتخب مصر مواليد 2007 أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مطالباً إياهم بالعمل الجاد والتركيز وضرورة اللعب أمام الجميع بندية وثقة.من جانبه، تمني إبراهيم حسن التوفيق لمنتخب مصر مواليد 2007، مؤكداً أنهم نواة حقيقية لمستقبل الكرة المصرية، وأن مواهب هذه المرحلة السنية تستحق المتابعة المستمرة.

 


بينما أثنى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 ، على الزيارة، مؤكداً أنها تمثل دفعة معنوية قوية للاعبين، وتمنحهم المزيد من الحوافز لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر

