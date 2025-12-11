كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية في صعيد مصر ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: القطار السريع، والطريقين الصحراويين الغربي والشرقي، إلا أن العنصر الأهم في المرحلة الحالية هو تطوير الصناعة، باعتباره محورًا أساسيًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة.

مشروعات الصناعة والنقل

وخلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، وخلال جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا، أوضح الوزير أن هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، تتضمن وضع خطوات عاجلة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أحد أهم هذه المحاور هو تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأُقرت ضمن خطة التطوير.

تقنين أوضاع 14 مصنعاً

وكشف الوزير أن من بين 34 مصنعاً، كان يمكن تقنين أوضاع 14 مصنعاً، بعضها متوافق بالفعل مع معايير البيئة، بينما يحتاج البعض الآخر لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن العمل بدأ على هذه المصانع، حيث حصل 8 منها على الرخص، فيما استخرجت 6 مصانع أخرى تراخيص جديدة، ما يمثل خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة وتعزيز التنمية بمحافظة قنا.