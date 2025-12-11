كامل الوزير من قلب قنا: طرق عالمية وموقع استراتيجي يمهّد لانطلاقة صناعية كبرى

رافق الإعلامي مصطفى بكري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال جولة ميدانية في «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا.

طرق متميزة وموقع استراتيجي

وخلال الجولة، التي نقلها برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أكد الفريق كامل الوزير أن محافظة قنا تتمتع بشبكة طرق متميزة وموقع استراتيجي يحوّلها إلى محور صناعي وتجاري مهم.

الزيادة المتوقعة في عدد المصانع

وأوضح أن الزيادة المتوقعة في عدد المصانع الجديدة ستخلق طلبًا كبيرًا على العمالة المدربة، مشيرًا إلى أن محطة «قوص» ستتضمن محطة متطورة لشحن البضائع.

خطة واضحة للتوسعات المستقبلية

كما شدد الوزير على ضرورة أن يضع القائمون على تنفيذ محطة مياه قفط خطة واضحة للتوسعات المستقبلية، بما يضمن تلبية احتياجات المنطقة المتنامية.