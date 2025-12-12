قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ضياء الميرغني يكشف عن تعرضه لوعكة صحية مجددا.. خاص

الفنان ضياء المرغني
الفنان ضياء المرغني
سعيد فراج   -  
أوركيد سامي

كشف الفنان ضياء المرغني، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، موضحًا أنه يُعاني من آلام شديدة في العمود الفقري .

وقال ضياء المرغني، لـ صدى البلد، أنه تعرض لوعكة صحية في العمود الفقري ومتواجد حاليا في المنزل في راحة تامة.

ووجّه الفنان رسالة لجمهوره معربًا عن امتنانه لكل من سأل عنه.


يذكر أن التقى موقع صدى البلد، بالفنان القدير ضياء المرغني في منزله، في لقاء خاص وحصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف ضياء المرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو  الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا  بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن وإن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الإفيهات.


وتابع ضياء المرغني: انا بكيت في تكريمي في مهرجان نقابة المهن التمثيلية لأنه تكريم من النقابة مهم بالنسبة لي و لاني حسيت إن التكريم أتأخر بسبب مرضي و شوفت ترحاب الجمهور الي كان وحشني وإن شاء الله ارجع اقدم أعمال و اسعدهم.

وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.


وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.

