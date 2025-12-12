روما يكتسح سيلتك بثلاثية نظيفة ويواصل التقدم في الدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره سيلتك الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من روما، أسفرت عن تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 6 بعدما حول ليام سكيلز لاعب سيلتك الكرة بالخطأ في مرماه.



وعزز إيفان فيرجسون النتيجة بهدفين متتاليين في الدقيقة 36 والدقيقة 45+1، ليحسم الفريق الإيطالي المواجهة تمامًا مع نهاية الشوط الأول.

وكان روما قد حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب أمام سيلتك برباعية نظيفة على ملعب سيلتك بارك، ليواصل تفوقه على الفريق الأسكتلندي.

وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة احتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب اليوروباليج، بينما توقف رصيد سيلتك عند 7 نقاط في المركز الـ24.

روما يبحث عن مهاجم جديد في يناير

بالتزامن مع نتائجه الأوروبية، يدرس نادي روما تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع النادي قائمة من المهاجمين المرشحين للانضمام في يناير.

زيركزي على رأس القائمة

ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن الهزائم الأخيرة، وعلى رأسها الخسارة ضد نابولي، دفعت إدارة النادي للبحث عن مهاجم جديد، ويأتي الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد في صدارة المرشحين.

لكن الملف يواجه صعوبات، إذ يخشى مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب، خاصة في ظل غياب الثنائي ديالو ومبويمو خلال يناير بسبب مشاركتهما في كأس أمم أفريقيا.