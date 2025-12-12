قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رياضة

روما يكتسح سيلتك بثلاثية نظيفة ويواصل التقدم في الدوري الأوروبي

روما وسيلتك
روما وسيلتك
حمزة شعيب

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره سيلتك الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

 

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من روما، أسفرت عن تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 6 بعدما حول ليام سكيلز لاعب سيلتك الكرة بالخطأ في مرماه.


وعزز إيفان فيرجسون النتيجة بهدفين متتاليين في الدقيقة 36 والدقيقة 45+1، ليحسم الفريق الإيطالي المواجهة تمامًا مع نهاية الشوط الأول.

وكان روما قد حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب أمام سيلتك برباعية نظيفة على ملعب سيلتك بارك، ليواصل تفوقه على الفريق الأسكتلندي.

وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة احتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب اليوروباليج، بينما توقف رصيد سيلتك عند 7 نقاط في المركز الـ24.

روما يبحث عن مهاجم جديد في يناير

بالتزامن مع نتائجه الأوروبية، يدرس نادي روما تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع النادي قائمة من المهاجمين المرشحين للانضمام في يناير.

زيركزي على رأس القائمة

ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن الهزائم الأخيرة، وعلى رأسها الخسارة ضد نابولي، دفعت إدارة النادي للبحث عن مهاجم جديد، ويأتي الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد في صدارة المرشحين.

لكن الملف يواجه صعوبات، إذ يخشى مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب، خاصة في ظل غياب الثنائي ديالو ومبويمو خلال يناير بسبب مشاركتهما في كأس أمم أفريقيا.

روما سيلتك الدوري الأوروبي

