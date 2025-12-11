محافظ أسوان : تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز.. شاهد

شهدت العمليةالإنتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 أجواء هادئة على مدار اليومين تجسدت فى الإقبال المتواصل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل كافة اللجان بإجمالى 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والمسجل عليها 840 ألف و 731 ناخب وناخبة.

ولفت إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين حيث تم التواصل مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لإستمرار فتح اللجان الإنتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، والدفع ببعض القضاه إلى عدد من اللجان التى شهدت إقبال كبير وتكدس من الناخبين فى الساعات الأخيرة لتسهيل إجراءات العملية الإنتخابية ، والإدلاء بأصواتهم ، كما أنه تم إستمرار فتح اللجان لحين الإنتهاء من قيام جميع الناخبين للتصويت بمقر اللجان الخاصة بهم.

إنتخابات

وأثناء متابعته لغلق اللجان ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والجهات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن العملية الإنتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وهذا الإستحقاق الدستورى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .