للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
محافظات

تزامنا مع غلق اللجان ..إقبال من أهالى أسوان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب..صور

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

قبل لحظات قليلة من انتهاء اليوم الثاني شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسوان ، توافداً ملحوظاً من المواطنين، مساء اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

فى مشهد مُضيء يعكس الوعي الكبير بأهمية المشاركة الوطنية، حرصت زينب علي محمود النقادي، التي يتجاوز عمرها المائة عام، على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة مركز إدفو، قادمة من مدينة البصيلية.

وصلت الحاجة زينب إلى لجنة الاقتراع وسط دعم من أفراد أسرتها، لتُقدّم نموذجًا مُشرّفًا في الحرص على أداء الواجب الوطني، رغم تقدمها الكبير في السن، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع.

ومع انطلاق اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت لجان الاقتراع في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل ثلاث دوائر انتخابية بمحافظة أسوان، وذلك بإجمالي 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وتضم خريطة اللجان والطاقة التصويتية الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 419 ألف و764 ناخباً ويتنافس فيها 16 مرشحا بينهم سيدة.   

جولة الإعادة 

بينما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخباً، ويتنافس فيها 17 مرشحا بينهم 3 سيدات.  فى حين تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 336 ألف و129 ناخباً، ويتنافس فيها 20 مرشحا بينهم سيدتان. 

وكان قد وجه محافظ أسوان باعتبار يومى الأربعاء والخميس المقبلين إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار اللجان الانتخابية، لضمان تهيئة مقرّات جاهزة لاستقبال الناخبين، كما شدد على إعداد جداول دراسية مرنة لتعويض الطلاب وعدم التأثير على انتظام العملية التعليمية. 

وأكدت المحافظة جاهزيتها للتعامل مع أى جولة إعادة إضافية بالمواعيد المعلنة، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حال تكرار الإعادة ستُجرى يومى 3 و4 يناير المقبل. وينطلق اليوم الأربعاء، تصويت المصريين في الداخل بـ انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.  وتُجرى الانتخابات في (30) دائرة مُوزعة على ( 10 ) محافظات، بإجمالي (58) مقعد.

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

المتهمين

بيدفعوا رشوة.. القبض على شخصين من أنصار مرشح بالمنيا

حبس

تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

