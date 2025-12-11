حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية، حيث ضمّت القائمة 28 لاعبًا، بينهم اثنان في قائمة الاحتياط هما يوسف بلعمري وحمزة إيغامان.

وشهدت القائمة مفاجآت بارزة أبرزها الاستبعاد الرسمي للنجم حكيم زياش، في حين عاد الظهير الأيمن أشرف حكيمي بعد تعافيه من الإصابة. كما غاب عن القائمة كل من أمين عدلي، وبلال نادر، وسفيان بوفال.

تفاصيل القائمة النهائية لأسود الأطلس

حراسة المرمى:

ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي.

خط الدفاع:

نايف أكرد – جواد الياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – أنس صلاح الدين – محمد الشيبي – رومان سايس – نوصير مزراوي – عبد الحميد آيت بودلال.

خط الوسط:

إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – عز الدين أوناحي – إلياس بن صغير.

خط الهجوم:

إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – شمس الدين طالبي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي.

الاحتياط:

حمزة إيغامان – يوسف بلعمري.

زياش خارج البطولة رغم محاولات العودة

وبخروج حكيم زياش من القائمة، يتبدد حلمه في المشاركة بالبطولة القارية، رغم محاولته استعادة مستواه عبر خطوة الانضمام إلى الوداد الرياضي في أكتوبر 2025 لإقناع الركراكي بضمه.

ورغم متابعة الجهاز الفني لتطور حالته الفنية خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الركراكي فضّل استبعاده في القرار النهائي.