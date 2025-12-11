قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

حكيم زياش
حكيم زياش
حمزة شعيب

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية، حيث ضمّت القائمة 28 لاعبًا، بينهم اثنان في قائمة الاحتياط هما يوسف بلعمري وحمزة إيغامان.

وشهدت القائمة مفاجآت بارزة أبرزها الاستبعاد الرسمي للنجم حكيم زياش، في حين عاد الظهير الأيمن أشرف حكيمي بعد تعافيه من الإصابة. كما غاب عن القائمة كل من أمين عدلي، وبلال نادر، وسفيان بوفال.

تفاصيل القائمة النهائية لأسود الأطلس

حراسة المرمى:
ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي.

خط الدفاع:
نايف أكرد – جواد الياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – أنس صلاح الدين – محمد الشيبي – رومان سايس – نوصير مزراوي – عبد الحميد آيت بودلال.

خط الوسط:
إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – عز الدين أوناحي – إلياس بن صغير.

خط الهجوم:
إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – شمس الدين طالبي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي.

الاحتياط:
حمزة إيغامان – يوسف بلعمري.

زياش خارج البطولة رغم محاولات العودة

وبخروج حكيم زياش من القائمة، يتبدد حلمه في المشاركة بالبطولة القارية، رغم محاولته استعادة مستواه عبر خطوة الانضمام إلى الوداد الرياضي في أكتوبر 2025 لإقناع الركراكي بضمه. 

ورغم متابعة الجهاز الفني لتطور حالته الفنية خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الركراكي فضّل استبعاده في القرار النهائي.

حكيم زياش منتخب المغرب قائمة منتخب المغرب لكأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

تحريم التبني | أسامة قابيل يرد على تساؤلات إيمان العاصي

مفتي الجمهورية ينعى الأستاذ الدكتور ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

خدم العلم وأهله | مفتي الجمهورية ينعى ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد