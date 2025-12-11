قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
بتروجت يخطف الفوز القاتل من دجلة في ملحمة الوقت الضائع

حمزة شعيب

نجح فريق بتروجت في اقتناص فوز ثمين على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس باستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

 

بدأ وادي دجلة المباراة بقوة وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 عبر إبراهيما البهنسي، مستغلاً ارتباك دفاع بتروجت. ورغم أفضلية دجلة في النصف الأول من الشوط، تلقى الفريق ضربة موجعة بطرد البهنسي صاحب الهدف في الدقيقة 32 بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة تدخل عنيف.

استغل بتروجت النقص العددي ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعدما أحرز مصطفى الجمل هدفاً في الدقيقة 42 ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تسير نحو التعادل، احتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجت في الوقت بدل الضائع، سجل منها أدهم حامد هدف الفوز في الدقيقة (90+10)، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ترتيب مجموعة بتروجت ووادى دجلة

  1. البنك الأهلي – 3 نقاط
  2. الجونة – 3 نقاط
  3. بتروجت – 3 نقاط
  4. مودرن سبورت – 0 نقاط
  5. وادي دجلة – 0 نقاط
  6. الإسماعيلي – 0 نقاط
  7. بيراميدز – 0 نقاط

 

تشكيل بتروجت:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، بركات حجاج، أحمد بحبح، توفيق محمد

الوسط: أدهم حامد، محمد علي عكاشة، مصطفى الجمل

الهجوم: بدر موسى، محمد دودو، سيكو سونكو

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، سيف تقا، أحمد دحروج

الوسط: إبراهيما البهنسي، هشام محمد، محمد عبدالعاطي

الهجوم: زياد أسامة، فرانك بولي، وينفول كوبينا

المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

ينافس كل من وادي دجلة وبتروجت في المجموعة الثانية التي تضم:
بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

الجوائز المالية للبطولة

تشهد بطولة كأس عاصمة مصر تنافساً كبيراً بين الأندية في ظل العائد المالي المرتفع، حيث يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، وينال صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه، أما الرابع فيحصل على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يرفع من حدة الصراع على المراكز المتقدمة.

بتروجت وادي دجلة كأس عاصمة مصر

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

