الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام.. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة بنتايج

محمود بنتايك
محمود بنتايك
منتصر الرفاعي

تقترب المهلة التي منحها المحترف المغربي محمود بنتايج لإدارة نادي الزمالك من نهايتها، إذ يتبقى أمام اللاعب ثلاثة أيام فقط على انتهاء مدة الـ15 يومًا التي أعقبت إرساله إنذارًا رسميًا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وبحسب اللوائح، يحق للاعب فسخ عقده من طرف واحد إذا مرّت المهلة دون حصوله على مستحقاته، إلا أن إدارة الزمالك تؤكد تمسكها بموقفها القانوني، مشيرة إلى أن اللاعب لا يملك حق فسخ التعاقد، نظرًا لتقاضيه جزءًا من مستحقاته قبل أقل من شهرين، وهو ما يُسقط شرط الفسخ وفقًا للوائح المنظمة.

وكشف محمد متولي، محامي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، أن بنتايج حصل مؤخرًا على 75 ألف دولار، فيما لا يزال يتبقى له 75 ألف دولار لم يتسلمها بعد، مؤكدًا أن الفترة الزمنية منذ آخر دفعة لا تمنحه حق فسخ العقد.

وأشار متولي إلى أن إدارة النادي تعمل على إنهاء الأزمة بشكل سريع عبر التواصل المباشر مع اللاعب وتدبير مستحقاته المتأخرة، حرصًا على استمرار بنتايج مع الفريق، وتجنب رحيله في توقيت حساس يسعى خلاله الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

