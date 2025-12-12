تحذير من تشغيلات مجهولة لأشهر دواء لعلاج الغدة الدرقية.. تفاصيل

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشوراً لها حمل عنوان « خطاب توعية » من تشغيلة لدواء شهير لعلاج الغدة الدرقية .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدواء المذكور يحمل إسم «Eltroxin 100 mcg - Eltroxin 50 mcg » ، تشغيلات أرقام

Eltroxin 50 mcg: 24C001

Eltroxin 100 mcg: 23A003

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي ان سبب التحذير لإحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور أعاله طبًقا إلفادة شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر .

الخط الساخن 15301

وقالت هيئة الدواء المصرية، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة يمكن الضغط على الرابط للإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر مجهول المصدر .

وأكدت هيئة الدواء، أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، وال يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي .