قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من تشغيلات مجهولة لأشهر دواء لعلاج الغدة الدرقية.. تفاصيل

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشوراً لها حمل عنوان «  خطاب توعية » من تشغيلة  لدواء شهير لعلاج الغدة الدرقية . 

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدواء المذكور  يحمل إسم «Eltroxin 100 mcg   -  Eltroxin 50 mcg » ،  تشغيلات أرقام 

  • Eltroxin 50 mcg: 24C001
  •   Eltroxin 100 mcg: 23A003   

 وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي ان سبب التحذير لإحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور أعاله طبًقا إلفادة شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر . 

الخط الساخن 15301

وقالت هيئة الدواء المصرية، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم بالخط الساخن 15301 او الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة يمكن الضغط على الرابط للإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر مجهول المصدر . 

 وأكدت هيئة الدواء، أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، وال يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من  الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر  الإنترنت بشكل غير شرعي . 

منشور الهيئة 
دواء شهير علاج الغدة الدرقية Eltroxin 100 mcg Eltroxin 50 mcg ابن سينا فارما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد طه

الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA

صندوق رعاية المبتكرين

برعاية وزير التعليم العالي… صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد