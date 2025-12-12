كرونسلاف يورتشيتش: رغم قوة فلامينجو بـ كأس القارات بيراميدز بطل إفريقيا

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه متشوق للغاية بمواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية، وأنه فخور بشدة لما وصل إليه فريقه وتواجده في نصف نهائي بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية.

وتابع مدرب بيراميدز: بيراميدز حديث العهد في التأسيس ووجوده في تلك البطولة ومواجهة أحد عمالقة الكرة في العالم فلامنجو، لهو أمر يدعو للفخر الشديد والرغبة في مواصلة هذا الإنجاز حتى النهاية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا فريق فلامنجو ومدى قوته وحرص على مشاهدته من أرض الملعب أمام كروز أزول، ولديه لاعبين رائعين، ولكن في كل حال، بيراميدز هو بطل قارة كبيرة بحجم أفريقيا وهو يثق كثيرا في لاعبيه وأنهم أبطال بمعنى الكلمة وواجهوا أندية كبيرة وظروفا صعبة وخرجوا منها بأفضل ما يكون والآن هم هنا في قطر للعب نصف النهائي، ورغم قوة المنافس هو على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون مواجهة رائعة للغاية لأنها ستضاف إلى تاريخهم وتاريخ نادي بيراميدز.

وحول الغيابات قال المدير الفني أن هناك عدد من الغيابات لأسباب مختلفة ولكن لطالما مر الفريق بهذه الظروف ووصل مسيرته بكل قوة ويتمنى أن يتواصل ذلك غدا أمام فلامنجو، مشددا على أن موقف المغربي وليد الكرتي هو أمر يتعلق بالإدارة وهي الأقدر على تقدير الموقف والحديث في هذا الملف، وما يطلبه هو بعض التقدير من المسئولين لهذا الفريق وهؤلاء اللاعبين الذين حققوا ما يشبه الإعجاز وأصبحوا أبطالا.

وطالب يورتشيتش الجمهور المصري في قطر بمختلف انتماءاته بحضور مباراة الغد لأن بيراميدز يمثل مصر والكرة المصرية، واسم النادي يرمز أصلا لأحد أهم الرموز المصرية، أهرامات الجيزة.

وحول أهمية المباراة قال يورتشيتش إن لقاء فلامنجو بالفعل مهم لتاريخ النادي ولكن في كل حال تبقى مباراة صن داونز هي الأهم في تاريخ النادي لأنها توجت بيراميدز بلقب أفريقيا وكانت سببا في الأساس لوصول الفريق هنا إلى قطر.