قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرونسلاف يورتشيتش: رغم قوة فلامينجو بـ كأس القارات بيراميدز بطل إفريقيا

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز
يسري غازي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه متشوق للغاية بمواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية، وأنه فخور بشدة لما وصل إليه فريقه وتواجده في نصف نهائي بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية.

وتابع مدرب بيراميدز: بيراميدز حديث العهد في التأسيس ووجوده في تلك البطولة ومواجهة أحد عمالقة الكرة في العالم فلامنجو، لهو أمر يدعو للفخر الشديد والرغبة في مواصلة هذا الإنجاز حتى النهاية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا فريق فلامنجو ومدى قوته وحرص على مشاهدته من أرض الملعب أمام كروز أزول، ولديه لاعبين رائعين، ولكن في كل حال، بيراميدز هو بطل قارة كبيرة بحجم أفريقيا وهو يثق كثيرا في لاعبيه وأنهم أبطال بمعنى الكلمة وواجهوا أندية كبيرة وظروفا صعبة وخرجوا منها بأفضل ما يكون والآن هم هنا في قطر للعب نصف النهائي، ورغم قوة المنافس هو على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون مواجهة رائعة للغاية لأنها ستضاف إلى تاريخهم وتاريخ نادي بيراميدز.

وحول الغيابات قال المدير الفني أن هناك عدد من الغيابات لأسباب مختلفة ولكن لطالما مر الفريق بهذه الظروف ووصل مسيرته بكل قوة ويتمنى أن يتواصل ذلك غدا أمام فلامنجو، مشددا على أن موقف المغربي وليد الكرتي هو أمر يتعلق بالإدارة وهي الأقدر على تقدير الموقف والحديث في هذا الملف، وما يطلبه هو بعض التقدير من المسئولين لهذا الفريق وهؤلاء اللاعبين الذين حققوا ما يشبه الإعجاز وأصبحوا أبطالا.

وطالب يورتشيتش الجمهور المصري في قطر بمختلف انتماءاته بحضور مباراة الغد لأن بيراميدز يمثل مصر والكرة المصرية، واسم النادي يرمز أصلا لأحد أهم الرموز المصرية، أهرامات الجيزة.

وحول أهمية المباراة قال يورتشيتش إن لقاء فلامنجو بالفعل مهم لتاريخ النادي ولكن في كل حال تبقى مباراة صن داونز هي الأهم في تاريخ النادي لأنها توجت بيراميدز بلقب أفريقيا وكانت سببا في الأساس لوصول الفريق هنا إلى قطر.

بيراميدز فلامينجو كأس القارات الثلاث كأس الانتركونتيننتال بطل إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

حمزه

حمزة عبدالكريم: طموحي في الأهلي كبير.. واللعب في المنتخب شرف

الزمالك

الزمالك يخطط لتعزيز خط الدفاع في الانتقالات الشتوية

دونجا

علامة استفهام كبيرة.. إعلامي يثير الجدل بشأن نجم الزمالك..ماذا حدث؟

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد