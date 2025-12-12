نفاذ جميع تذاكر المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة

شهدت منصة بيع تذاكر المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة، نفاذ بيع جميع تذاكر المتحف المخصصة للمصريين، وذلك نتيجة الاقبال المتزايد على زيارته، في ظل الزخم والعشق لرؤية تاريخ مصر القديم.

يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط باعتباره أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في التاريخ، بل أيضًا كونه يمثل بوابة جديدة نحو نهضة سياحية شاملة في مصر. ومع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، تتجه أنظار العالم نحو منطقة الأهرامات بالجيزة، في انتظار لحظة طال انتظارها تجمع بين التاريخ العريق لمصر القديمة، والرؤية الحديثة لتقديم التراث الإنساني بأحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم.

سعر تذكرة المتحف المصري الكبير



أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير، والتي تم تحديدها بما يتناسب مع الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

المصريون (بالغون): 350 جنيهًا

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا

العرب والأجانب (بالغون): 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الدخول العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

المصريون (بالغون): 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (أي ما يعادل 25 دولارًا)

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (بالغون): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (طلاب/أطفال): 300 جنيه

