رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد العزيز جمال

تستعد مصر لحدث تاريخي ينتظره العالم منذ سنوات، مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أضخم متحف للآثار الفرعونية في العالم، حيث تقرر أن يتم افتتاحه رسميًا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 في احتفالية عالمية ضخمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية، إلى جانب نخبة من رموز الثقافة والفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم.
 

موعد فتح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور

وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه رسميًا أمام الزوار والجمهور يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، عقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمي والفعاليات الثقافية والفنية التي ستصاحب هذا الحدث التاريخي، والتي تتضمن عروضًا بصرية وموسيقية ضخمة تروي تاريخ مصر القديمة وتُبرز دور الحضارة المصرية في تشكيل هوية العالم الثقافية.
 

المتحف المصري الكبير

إغلاق مؤقت لاستكمال التجهيزات النهائية

وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق المتحف مؤقتًا أمام الجمهور اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل، وذلك للانتهاء من كافة أعمال التجهيز الأخيرة التي تشمل الترتيبات الأمنية، والتنسيق اللوجيستي، وتركيب أنظمة العرض الحديثة، إلى جانب تجهيز القاعات التفاعلية والمناطق التجارية والمطاعم الجديدة التي أُضيفت في التصميم النهائي للمتحف.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير، والتي تم تحديدها بما يتناسب مع الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

المصريون (بالغون): 350 جنيهًا

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا

العرب والأجانب (بالغون): 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الدخول العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

المصريون (بالغون): 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (أي ما يعادل 25 دولارًا)

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (بالغون): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (طلاب/أطفال): 300 جنيه
 

يوم الافتتاح إجازة رسمية في مصر

وفي إطار أهمية هذا الحدث، أعلن المستشار محمد الحمصاني أن يوم السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى موظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك احتفالًا بهذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرًا لكل مصري.

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة الافتتاح

من جانبه، صرح وزير العمل محمد جبران أن يوم الافتتاح سيُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أن الوزارة وجهت جميع المنشآت والشركات بضرورة الالتزام بمنح العاملين الإجازة في هذا اليوم التاريخي، الذي يمثل مناسبة وطنية تضع مصر مجددًا على خريطة السياحة العالمية.

المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة والتاريخ

يقع المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، وقد صُمم ليكون أيقونة معمارية تجمع بين الحداثة والتاريخ، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية القديمة، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون التي ستُعرض بالكامل لأول مرة، إلى جانب قاعات ضخمة مخصصة للملوك العظام مثل رمسيس الثاني وأمنحتب الثالث.

كما يحتوي المتحف على مركز للترميم يُعد الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، إضافة إلى مسرح ثلاثي الأبعاد، ومركز للمؤتمرات الدولية، ومناطق خضراء واسعة تعكس الطابع البيئي المحيط بالموقع الأثري.
 

حماة وطن يدعو أهالي بورسعيد لمتابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير بهلنان بورفؤاد

حدث ينتظره العالم

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول كبرى في خريطة السياحة العالمية، حيث من المتوقع أن يشهد توافد مئات الآلاف من الزوار خلال الأشهر الأولى لافتتاحه، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية في العالم.

