حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل

تشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الكبير مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الثقافية والأثرية على مستوى العالم.

فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة هذا الافتتاح التاريخي، والمقرر في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويبحث المواطنون والعاملون في مختلف القطاعات، سواء في القطاع العام أو الخاص، عن تفاصيل تلك الإجازة وعدد أيامها، في ظل الاستعدادات الضخمة التي تشهدها الدولة لاستقبال هذا الحدث الفريد الذي سيجذب أنظار العالم نحو مصر.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على اعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد القرار أن هذه الإجازة ستكون ليوم الافتتاح فقط، ولا تعد إجازة سنوية متكررة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة وتنقل الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، بالإضافة إلى منح المواطنين فرصة لمتابعة فعاليات هذا الحدث العالمي الذي يترقبه الجميع.

وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه خلال اجتماع رسمي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد السعدي، باعتبار يوم الأول من نوفمبر إجازة رسمية على مستوى الدولة.

وقد جاء ذلك في إطار المتابعة الدقيقة للاستعدادات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستشهدها مصر بمناسبة افتتاح المتحف، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال السياحة والثقافة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء قرر أن تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الافتتاح سيقام في احتفالية عالمية تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والوفود الدولية والشخصيات العامة، على أن يفتح المتحف رسميا لاستقبال الجمهور اعتبارا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

وأكد الحمصاني أن منح الإجازة يأتي بهدف ضمان تنظيم حركة الوفود الأجنبية وتيسير أعمال التأمين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة الفعالية التي تعد من أهم الأحداث الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ومن المتوقع أن يضع هذا الافتتاح مصر في دائرة الاهتمام العالمي مجددا، باعتبار المتحف المصري الكبير صرحا حضاريا يجسد تاريخ مصر العريق ويبرز مكانتها كمركز رئيسي للتراث الإنساني.

أما عن عدد أيام العطلات الرسمية في شهر نوفمبر 2025، فقد بلغ تسعة أيام، تتضمن يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، إضافة إلى ثمانية أيام أخرى كعطلات أسبوعية في أيام الجمعة والسبت، وهي: الجمعة 7، السبت 8، الجمعة 14، السبت 15، الجمعة 21، السبت 22، الجمعة 28، والسبت 29 نوفمبر.

وفيما يخص أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، فقد أوضحت وزارة السياحة والآثار أن التذاكر يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للمتحف أو من منافذ البيع عند البوابات يوم الزيارة.

وجاءت الأسعار كما يلي:

- التذاكر العادية:

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1450 جنيهًا للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

الجولات الإرشادية (Guided Tours):

- للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.

وبهذا تكون مصر على موعد مع حدث عالمي يعكس عراقتها الثقافية وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير ليس فقط إنجازا معماريا وحضاريا، بل أيضا رسالة للعالم بأن مصر ما زالت مهد التاريخ وحاضنة التراث الإنساني.