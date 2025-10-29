باسم حلقة: منظمو الرحلات طلبوا زيادة عدد أيام الإقامة لمشاهدة المتحف المصري الكبير|فيديو

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين الأسبق، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية وتاريخية لمصر لأول مرة في العصر الحديث.

وأضاف "حلقة"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير يعد نقلة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن هناك قطعًا أثرية تُعرض لأول مرة.

وأوضح نقيب السياحيين الأسبق أن آثار الملك توت عنخ آمون تُعد من أهم القطع الأثرية التي ستُعرض في المتحف المصري الكبير.

وتابع أن منظمي الرحلات السياحية طلبوا زيادة عدد أيام الإقامة لمشاهدة المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية ساهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر.

كما أشار إلى أن مطار سفنكس الدولي أصبح له أهمية كبيرة في جذب السائحين، موضحًا أن 95% من السائحين القادمين إلى مصر يصلون عبر الطيران.

