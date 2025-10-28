وسائل إعلام فلسطينية: العثور على جثة الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بالعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ في موقع حفر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقد تم استخراج الجثة من الموقع.

من جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم جثة أسير إسرائيلي، الذي كان مقرراً اليوم، بسبب ما وصفته بـ"خروقات الاحتلال".

وقالت الكتائب في بيان رسمي: "أي تصعيد صهيوني سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه".

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير وجه القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، وذلك عقب المشاورات الأمنية الأخيرة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو يسعى للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على ضوء أخضر للرد العسكري في غزة، فيما أضاف الموقع أنه لا توجد مؤشرات على حدوث أي اتصال بين الطرفين قبل إعلان غارات جديدة.

وأوضح الموقع أن إسرائيل اتهمت حماس بخرق الهدنة، بينما أكد مسؤول أمريكي لإسرائيل أن واشنطن لا ترى أي خرق من قبل حماس يستدعي الرد العسكري، مشدداً على ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات راديكالية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.