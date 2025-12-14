بيراميدز يحسم ملف الهجوم.. لاعب الزمالك السابق في دائرة الاهتمام

صعدت إدارة نادي بيراميدز من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي ولاعب الزمالك السابق، ضمن خطة تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وجاء هذا التحرك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الكونغولي فيستون ماييلي مع الفريق، حيث لم يحدد موقفه بعد من تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت المصادر أن إدارة بيراميدز دخلت في اتصالات متقدمة مع أسامة فيصل لاستطلاع موقفه من الانضمام للفريق السماوي، تمهيدًا لبدء المفاوضات الرسمية مع نادي البنك الأهلي.

ويأتي أسامة فيصل ضمن أكثر من بديل هجومي وضعتهم إدارة بيراميدز على طاولة التعاقدات، في حال استمرار تحفظ فيستون ماييلي على التجديد.

ويذكر أن اللاعب مرتبط اسمه أيضًا بالنادي الأهلي، الذي أبدى اهتمامه بضمه خلال الفترة المقبلة، ما يرفع سقف المنافسة على توقيعه.