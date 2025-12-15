قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده شرعت في تحديث وتعزيز عقيدتها الدفاعية الوطنية، في خطوة قال إنها تأتي ردًا على تصاعد ما وصفه بالضغوط والإجراءات العدوانية التي تستهدف فنزويلا خلال الفترة الأخيرة.

وخلال كلمته أمام القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات تحالف بوليفار لشعوب أمريكا (ألبا)، أكد مادورو أن التعديلات الجديدة تستند إلى الإرث التاريخي للمقاومة الوطنية، مشيرًا إلى أنها مستوحاة من نضال الزعيم التاريخي غوايكايبورو ومقاومة الشعوب الأصلية في منطقة الكاريبي.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن بلاده تعرضت في الأسابيع الماضية لجملة من التهديدات، من بينها تهديدات ذات طابع عسكري والاستيلاء على سفينة تحمل نفطًا فنزويليًا، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس تراجعًا خطيرًا عن المسارات القانونية والدبلوماسية المعتمدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا مادورو دول تحالف ألبا إلى تبني استراتيجية إقليمية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، تقوم على مبدأ المقاومة الجماعية طويلة الأمد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة لشعوب التحالف.

وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى دعم النموذج الاجتماعي الإقليمي المستند إلى أفكار قادة التحرر في أمريكا اللاتينية، وضمان الحقوق الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

واختتم مادورو كلمته بالتشديد على ضرورة أن يلعب تحالف ألبا دورًا محوريًا في الدفاع عن القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفه بتزايد السياسات الإمبريالية والتدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فنزويلا تحالف بوليفار لشعوب أمريكا ألبا منطقة الكاريبي أمريكا اللاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

اعراض فيروس كورونا

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

بالصور

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد