أخبار العالم

أمريكا تشدد العقوبات على فنزويلا وتستهدف مادورو وأقربائه وشركات النفط

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، تشمل أربعة أفراد وستة كيانات وست ناقلات نفط خام، ضمن جهودها لمواجهة نظام الرئيس نيكولاس مادورو.


ووفق البيان الرسمي، تستهدف العقوبات ثلاثة من أقارب زوجة مادورو ورجل أعمال مقرب منه، إضافة إلى شركات شحن متورطة في عمليات مشبوهة وغير آمنة، تُغذي النظام الفنزويلي المتهم بتجارة المخدرات ودعم الإرهاب.


وأكدت الوزارة استمرار مراقبة محاولات الالتفاف على العقوبات عبر الوسطاء والشبكات اللوجستية لضمان فعالية الإجراءات الأمريكية.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن بلاده ستبدأ قريباً حملة صارمة على شحنات المخدرات القادمة من فنزويلا عبر الطرق البرية.

وفي وقت سابق، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ"السرقة السافرة" بعد أن استولت قواتها على ناقلة نفط قبالة سواحلها.

كما  أفادت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مصادر، أن ناقلة النفط التي استولت عليها الولايات المتحدة تُدعى "ذا سكيبر"، وقد فُرضت عليها عقوبات في عام 2022 لعلاقاتها بإيران وحزب الله، مضيفةً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ مهام مماثلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مصادرة القوات الأمريكية ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.

وقال ترامب، خلال اجتماع في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض حسب شبكة CNBC الأمريكية: "لقد صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا". ولم يُفصح ترامب عن أي تفاصيل بشأن مالك الناقلة أو وجهتها.

وقد صعّد ترامب الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة، وقال في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" أمس ، إن "أيام مادورو باتت معدودة".


ولم يستبعد ترامب غزوًا بريًا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. 
وقال ترامب لـ (بوليتيكو)": "لا أريد أن أستبعد أو أستبعد أي شيء، لا أتحدث عن هذا الأمر".

