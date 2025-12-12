معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات

قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إنه لابد من اختفاء ظاهرة استخدام المال السياسي في انتخابات مجلس النواب ، مشيرا إلى أن كافة جهات الدولة تحارب ظاهرة المال السياسي سواء وزارة الداخلية أو الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يقدم لها من شكاوي من المواطنين يتم التعامل معها بشكل فوري.

وأضاف الخصوصي خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان، أن كل جهات الدولة تتصدى لظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات حتى تسير العملية الانتخابية بسلام.

وأكد الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض أكثر من 200 طعن على الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعتبر بمثابة مؤشر على أن الأمور تهدأ قليلا فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية واختفاء ظاهرة المال السياسي بشكل تدريجي ، خاصة وأن ظاهرة استخدام المال السياسي تسيىء للعملية الانتخابية.