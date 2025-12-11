قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

جدول العطلات الرسمية
جدول العطلات الرسمية
عبد العزيز جمال

مع اقتراب انطلاق العام الميلادي الجديد 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على الإجازات الرسمية خلال العام، سواء للتخطيط للرحلات العائلية أو ترتيب الإجازات السنوية أو استغلال فترات الراحة التي تتزامن مع مناسبات دينية ووطنية. 

ويقدم عام 2026 مزيجًا واسعًا من العطلات المتنوعة بين الدينية والمسيحية والإسلامية والوطنية، بينما يأتي شهر مايو باعتباره الشهر الأكثر راحة، لما يتضمنه من أكبر عدد من الإجازات الرسمية.

كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟

إجازات يناير 2026

يبدأ العام الجديد بإجازتين وطنيتين مهمتين: 
- الأولى يوم 7 يناير الذي يوافق عيد الميلاد المجيد
- والثانية في 25 يناير الذي يجمع بين عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، مما يمنح بداية العام طابعًا احتفاليًا وقوميًا.

إجازات مارس 2026

- يأتي شهر مارس ليحمل واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يحصل المواطنون على 3 أيام كاملة من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس لتشكل أول عطلة طويلة في العام بعد مطلع يناير.

إجازة شم النسيم 2026

في 13 أبريل يحصل المواطنون على إجازة شم النسيم وهي من الإجازات التي تحظى بطابع احتفالي وشعبي واسع، ويتزامن معها خروج الكثير من الأسر إلى الحدائق والمتنزهات.

إجازات أبريل 2026 الوطنية

يستمر أبريل بمنح يوم عطلة رسمي في 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء وهي من المناسبات الوطنية الراسخة في الوجدان المصري.

مايو 2026.. الشهر الأكثر إجازات

يحمل شهر مايو لقب الأكثر راحة لعام 2026
فإلى جانب عيد العمال في الأول من مايو، يشهد الشهر مناسبات دينية كبرى تبدأ بوقفة عرفات في 26 مايو ثم إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام من الأربعاء إلى الجمعة الموافق 27 إلى 29 مايو لتشكل أطول عطلة متصلة في منتصف العام.

إجازات يونيو 2026

يتضمن شهر يونيو عطلتين هامتين
- الأولى رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ يوم 17 يونيو
- والثانية ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو لتعيد الذاكرة إلى إحدى أبرز محطات التحول السياسي في مصر.

إجازة ثورة يوليو 2026

يأتي شهر يوليو بإجازة رسمية في 23 يوليو احتفالًا بذكرى ثورة 1952وهي من الثوابت الوطنية التي يُحتفل بها سنويًا.

إجازات أغسطس 2026

يحمل شهر أغسطس مناسبة دينية عزيزة على المسلمين وهي المولد النبوي الشريف والذي يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس ويعد من الإجازات التي ترتبط بالاحتفالات الروحية والدينية.

إجازة السادس من أكتوبر 2026

يختتم العام بإجازة 6 أكتوبر التي تحل يوم الثلاثاء
احتفالًا بنصر أكتوبر العظيم وتحمل رمزية وطنية كبيرة باعتبارها من أهم انتصارات الجيش المصري.

حصيلة الإجازات الرسمية لعام 2026

تشمل الإجازات الرسمية لعام 2026 مزيجًا متوازنًا من العطلات الدينية والوطنية
ويتضح من القائمة أن مايو هو الشهر الأكثر عطلات.

العطلات الرسمية في 2026 باليوم والتاريخ

7 يناير: عيد الميلاد المجيد
25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير
20 – 22 مارس: عيد الفطر المبارك
13 أبريل: شم النسيم
25 أبريل: عيد تحرير سيناء
1 مايو: عيد العمال
26 مايو: وقفة عرفات
27 – 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
17 يونيو: رأس السنة الهجرية
30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو: عيد ثورة يوليو
26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

