عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026 .. اعرف أقرب عطلة مقبلة

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. أحدث تحديث يبحث عنه المواطنون
موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. أحدث تحديث يبحث عنه المواطنون
عبد الفتاح تركي

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. مع اقتراب نهاية العام الجاري، تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاعين العام والخاص، حيث يتطلع الموظفون لمعرفة الأيام التي ستتوقف فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس، سواء كانت عطلات وطنيّة أو مناسبات دينية.

هذا الاهتمام المتنامي يجيء في إطار متابعة المواطنين للجدول الكامل للإجازات الرسمية 2026، بما يساعدهم على تنظيم أعمالهم وترتيب خططهم الأسرية والترفيهية بطريقة أكثر دقة واستقرارًا.

واقرأ أيضًا:

إجازة

وفي ظل سعي العاملين لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالعطلات الحكومية، يتناول هذا التقرير تفاصيل موعد الإجازة الرسمية الأقرب، إلى جانب استعراض شامل لأبرز الإجازات التي شهدها عام 2025، وكذلك قائمة المناسبات التي تستعد مصر للاحتفال بها خلال عام 2026، بما يمنح الموظفين رؤية واضحة حول أيام العطل الرسمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

تُعد الإجازات الرسمية عنصرا مهما في منظومة العمل داخل الدولة، إذ تمنح العاملين فرصة للاستراحة وتجديد النشاط، كما تسهم في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وشهد عام 2025 عددا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها الموظفون على عطلات رسمية وفقا للجدول المعتمد من الحكومة، مما أتاح لهم التمتع بعدة فترات راحة على مدار العام.

وفي سياق متصل، تستعد مصر خلال عام 2026 للاحتفال بمجموعة من الإجازات الرسمية التي تُعد من أبرز المحطات السنوية المنتظرة لدى المواطنين.

إجازة نصف العام الدراسي

وتشمل هذه المناسبات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، إلى جانب إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي مناسبة ثقافية وسياحية تحظى باهتمام واسع محليا ودوليا.

ومع انتهاء عام 2025، تختتم قائمة الإجازات الرسمية دون تسجيل أي مناسبات قومية جديدة حتى نهاية ديسمبر، ما يسمح للعاملين بالتخطيط المستقبلي لإجازاتهم وتنظيم ارتباطاتهم قبل بدء عام 2026. ويعزز ذلك من قدرة الموظفين على موازنة التزاماتهم العملية والشخصية بصورة أكثر مرونة وفاعلية.

وعند الحديث عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة، تبرز إجازة عيد الميلاد المجيد كأول إجازة رسمية في العام الجديد، حيث يحتفل الأقباط الأرثوذكس بهذه المناسبة يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026.

تُعد هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، مما يمنح الموظفين يوم راحة في بداية السنة الجديدة.

وتشمل هذه الإجازة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والمنشآت الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون العمل المصري يتيح تشغيل الموظفين خلال الإجازات الرسمية في حال الضرورة القصوى، على أن يحصل العامل على أجر مضاعف مقابل ساعات العمل وفق أحكام القانون، ما يضمن العدالة ويحفظ حقوق العاملين.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

وبالإضافة إلى الإجازات الرسمية، يهتم الموظفون أيضا بالعطلات الأسبوعية المتكررة، خاصة في شهر نوفمبر 2025 الذي تضمن ثماني عطلات أسبوعية بواقع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

جدول الإجازات

جاء جدول الإجازات الأسبوعية خلال هذا الشهر على النحو الآتي:

  1. الجمعة 7 نوفمبر
  2. السبت 8 نوفمبر
  3. الجمعة 14 نوفمبر
  4. السبت 15 نوفمبر
  5. الجمعة 21 نوفمبر
  6. السبت 22 نوفمبر
  7. الجمعة 28 نوفمبر
  8. السبت 29 نوفمبر

وتسهم هذه العطلات المتكررة في تخفيف الضغط الوظيفي وتحسين الحالة النفسية للعاملين، كما تساعد في تعزيز الإنتاجية عند العودة إلى بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

هل القطاع الخاص إجازة في يوم شيم النسيم؟.. مفاجأة للملايين

وبهذا تكون الصورة قد اتضحت بشأن الإجازة الرسمية المقبلة في مصر مع مطلع العام 2026، بداية بإجازة عيد الميلاد المجيد، مرورًا ببقية المناسبات التي تنتظرها البلاد خلال العام، ما يتيح للعاملين وأسرهم فرصة للاستعداد المسبق ووضع الخطط التي تناسب التزاماتهم العملية والشخصية.

موعد الإجازة موعد الإجازة الرسمية المقبلة إجازات مصر 2026 إجازة عيد الميلاد المجيد جدول الإجازات الرسمية إجازات القطاعين العام والخاص العطلات الرسمية في مصر الإجازات الدينية والوطنية إجازة 7 يناير 2026 مواعيد العطل الرسمية في مصر إجازات العاملين في مصر

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

