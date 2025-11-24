موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026 .. اعرف أقرب عطلة مقبلة

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. مع اقتراب نهاية العام الجاري، تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاعين العام والخاص، حيث يتطلع الموظفون لمعرفة الأيام التي ستتوقف فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس، سواء كانت عطلات وطنيّة أو مناسبات دينية.

هذا الاهتمام المتنامي يجيء في إطار متابعة المواطنين للجدول الكامل للإجازات الرسمية 2026، بما يساعدهم على تنظيم أعمالهم وترتيب خططهم الأسرية والترفيهية بطريقة أكثر دقة واستقرارًا.

واقرأ أيضًا:

وفي ظل سعي العاملين لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالعطلات الحكومية، يتناول هذا التقرير تفاصيل موعد الإجازة الرسمية الأقرب، إلى جانب استعراض شامل لأبرز الإجازات التي شهدها عام 2025، وكذلك قائمة المناسبات التي تستعد مصر للاحتفال بها خلال عام 2026، بما يمنح الموظفين رؤية واضحة حول أيام العطل الرسمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

تُعد الإجازات الرسمية عنصرا مهما في منظومة العمل داخل الدولة، إذ تمنح العاملين فرصة للاستراحة وتجديد النشاط، كما تسهم في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وشهد عام 2025 عددا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها الموظفون على عطلات رسمية وفقا للجدول المعتمد من الحكومة، مما أتاح لهم التمتع بعدة فترات راحة على مدار العام.

وفي سياق متصل، تستعد مصر خلال عام 2026 للاحتفال بمجموعة من الإجازات الرسمية التي تُعد من أبرز المحطات السنوية المنتظرة لدى المواطنين.

وتشمل هذه المناسبات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، إلى جانب إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي مناسبة ثقافية وسياحية تحظى باهتمام واسع محليا ودوليا.

ومع انتهاء عام 2025، تختتم قائمة الإجازات الرسمية دون تسجيل أي مناسبات قومية جديدة حتى نهاية ديسمبر، ما يسمح للعاملين بالتخطيط المستقبلي لإجازاتهم وتنظيم ارتباطاتهم قبل بدء عام 2026. ويعزز ذلك من قدرة الموظفين على موازنة التزاماتهم العملية والشخصية بصورة أكثر مرونة وفاعلية.

وعند الحديث عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة، تبرز إجازة عيد الميلاد المجيد كأول إجازة رسمية في العام الجديد، حيث يحتفل الأقباط الأرثوذكس بهذه المناسبة يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026.

تُعد هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، مما يمنح الموظفين يوم راحة في بداية السنة الجديدة.

وتشمل هذه الإجازة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والمنشآت الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون العمل المصري يتيح تشغيل الموظفين خلال الإجازات الرسمية في حال الضرورة القصوى، على أن يحصل العامل على أجر مضاعف مقابل ساعات العمل وفق أحكام القانون، ما يضمن العدالة ويحفظ حقوق العاملين.

وبالإضافة إلى الإجازات الرسمية، يهتم الموظفون أيضا بالعطلات الأسبوعية المتكررة، خاصة في شهر نوفمبر 2025 الذي تضمن ثماني عطلات أسبوعية بواقع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

جدول الإجازات

جاء جدول الإجازات الأسبوعية خلال هذا الشهر على النحو الآتي:

الجمعة 7 نوفمبر السبت 8 نوفمبر الجمعة 14 نوفمبر السبت 15 نوفمبر الجمعة 21 نوفمبر السبت 22 نوفمبر الجمعة 28 نوفمبر السبت 29 نوفمبر

وتسهم هذه العطلات المتكررة في تخفيف الضغط الوظيفي وتحسين الحالة النفسية للعاملين، كما تساعد في تعزيز الإنتاجية عند العودة إلى بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وبهذا تكون الصورة قد اتضحت بشأن الإجازة الرسمية المقبلة في مصر مع مطلع العام 2026، بداية بإجازة عيد الميلاد المجيد، مرورًا ببقية المناسبات التي تنتظرها البلاد خلال العام، ما يتيح للعاملين وأسرهم فرصة للاستعداد المسبق ووضع الخطط التي تناسب التزاماتهم العملية والشخصية.