رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير العمل، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة داخل منشآت الهيئة.

جاهزية الفرق الطبية وتوافر الخدمات الصحية

وتفقد الدكتور أحمد السبكي مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

وخلال الجولة، حرص رئيس الهيئة على متابعة مستوى خدمات السياحة العلاجية المقدمة بالمستشفى، واستطلع آراء عدد من المرضى الأجانب حول جودة الخدمات الطبية، ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية، مشددًا على أن تطوير السياحة العلاجية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة بمحافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي العالمي.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 3.1 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها 1.1 مليون خدمة طبية تم تقديمها بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية استمرار العمل على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، إلى جانب الوافدين الأجانب، في إطار مشروع الهيئة للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، بما يسهم في دعم مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المنتفعين في منظومة التأمين الصحي الشامل

الجدير أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتكاملة،

من خلال تقديم خدمات طبية متطورة بمعايير عالمية، وتجربة علاجية متكاملة تعكس جودة المنظومة الصحية المصرية وريادتها إقليميًا ودوليًا

