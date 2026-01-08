قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية

عبدالصمد ماهر

 قال الدكتور أحمد السبكي ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام علي مشروع التامين الصحي  الشامل، إن الاستثمار في الأطباء هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية..

 وقال السبكي من خلال صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” في بداية عام 2026، تشرفتُ بلقاء الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الجديدة، لبحث آفاق تعاون جديدة تضع الطبيب في قلب إصلاح المنظومة الصحية.

السبكي:  أطباء مصر ثروة وطنية

وأشار السبكي إلي أن أطباء مصر ثروة وطنية، ودعمهم وتمكينهم وتهيئة البيئة التي تُمكّنهم من قيادة فرق رعاية صحية متكاملة هو أساس نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل. نظام صحي قوي يبدأ دائمًا بكوادر طبية مدرَّبة، مدعومة، وقادرة على القيادة.

 وتابع قائلاً: اتفقنا على تفعيل مركز SCOPE للتعليم الطبي المستمر والتدريب العملي داخل منشآت الهيئة وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب التوسع في برامج التعليم الطبي المستمر بمختلف التخصصات، ومراجعة أطر التعاقد وتبادل قواعد البيانات لتعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية، خاصة في الرعاية الصحية الأولية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه بالنسبة لنا، الاستثمار في رأس المال البشري هو حجر الأساس لتحول حقيقي ومستدام في الرعاية الصحية.

 وأوضح “السبكي”، أن الأطباء ليسوا مقدمي خدمة فقط… بل قادة للتغيير وضمان للجودة وسلامة المرضى، مثمّناً الدعم القوي لنقابة الأطباء، وإيمانها المشترك بأن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أملًا حقيقيًا، ليس للمواطنين فحسب، بل لمقدمي الرعاية الصحية أيضًا، لما أحدثته من إعادة هيكلة وإصلاح شامل وجذري لقطاع الصحة في مصر.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الاستثمار في الأطباء مشروع التامين الصحي الشامل الرعاية الصحية نقيب الأطباء

