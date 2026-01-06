مدبولي: نفذنا أكثر من 22 ألف مشروع ضمن حياة كريمة.. ونحسن جودة الرعاية الصحية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن فخره بمستوى الخدمات الطبية املتواجدة في محافظات التأمين الصحي الشامل .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومية الأسبوعي ، :" بيتعمل عمليات جراحية شديدة التعقيد في محافظات الصعيد وكل محافظات التأمين الصحي الشامل ".



وتابع مدبولي :" أولوية الاستثمار للدولة المصرية في الفترة المقبلة في ملف التوسع بالتأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ".

وأكمل مدبولي :" الدولة تعمل على تطوير جودة الحياة لـ 58 مليون مصري ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ".



ولفت مدبولي:" أوجه التحية والتقدير للأطقم الطبية الحريصين على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري "، مضيفا:" المرحلة الاولى من حياة كريمة كانت في 1477 قرية وعدد سكانهم 20 مليون نسمة وعدد مشروعات المرحلة الاولى يتجاوز 27 ألف مشروع ضمن حياة كريمة ونفذنا أكثر من 22 الف مشروع ".

وعن زيارة مصنع سيماف، قال مدبولي:" قمت خلال الأسبوع الماضي بزيارة مصنع سيماف لتصنيع وإعادة تأهيل عربات القطارات ومترو الانفاق ".

وأضاف مدبولي :"مصنع سيماف بدأ في إنتاج عربات القطارات ومترو الانفاق ".