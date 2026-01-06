قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
توك شو

مدبولي: نفذنا أكثر من 22 ألف مشروع ضمن حياة كريمة.. ونحسن جودة الرعاية الصحية

مدبولي
مدبولي
هاني حسين

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن فخره بمستوى الخدمات الطبية املتواجدة في محافظات التأمين الصحي الشامل .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر  صحفي عقب اجتماع الحكومية الأسبوعي ، :" بيتعمل عمليات جراحية شديدة التعقيد في محافظات الصعيد وكل محافظات التأمين الصحي الشامل ".


وتابع مدبولي :"  أولوية الاستثمار للدولة المصرية في الفترة المقبلة في ملف التوسع بالتأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ".

وأكمل مدبولي :" الدولة تعمل على تطوير جودة الحياة لـ 58 مليون مصري ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ".


ولفت مدبولي:"  أوجه التحية والتقدير للأطقم الطبية الحريصين على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري "، مضيفا:"  المرحلة الاولى من حياة كريمة كانت في 1477 قرية وعدد سكانهم 20 مليون نسمة وعدد مشروعات المرحلة الاولى يتجاوز 27 ألف مشروع ضمن حياة كريمة  ونفذنا أكثر من 22 الف مشروع ".

وعن زيارة مصنع سيماف، قال مدبولي:" قمت خلال الأسبوع الماضي بزيارة مصنع سيماف لتصنيع وإعادة تأهيل عربات القطارات ومترو الانفاق ".

وأضاف مدبولي :"مصنع سيماف بدأ في إنتاج عربات القطارات ومترو الانفاق ".

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر حياة كريمة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

