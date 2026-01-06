مدبولي : انخفاض نسبة الديَن العام إلى 84% بعد تجاوزها 97%

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد .
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومية الأسبوعي "أتحدث عن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي وسعى الحكومة للوصول إلى أقل نسبة دين".
وتابع مدبولي :" بناء على توجيهات الرئيس السيسي المجموعة الاقتصادية تعمل معا للعمل على كيفية تخفيض نسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهذا تحقق على مدار العامين الماضيين".
وأكمل مدبولي :" منذ عام نسبة الدين تجاوزت 97 % والعام المالي الماضي انخفضت لـ 84 % وهذا العام نتوقع ان تنخفض نسبة الدين أكثر ".
ولفت مدبولي:" نعمل في ملف تخفيض نتسب الدين باحترافية وخلال فترة قصيرة سوف نعلن عن الأرقام المخفضة ".