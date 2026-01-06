قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة  أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء مدبولي رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

صورة من المداخلة

متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوضح خطة الدولة لدعم الموهوبين

الأتوبيس الترددي

هل يكون الأتوبيس الترددي بديلا عن الخط الخامس للمترو؟

الدولار

باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتقى كبير للأفكار

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد