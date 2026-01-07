قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي باحتفالات عيد الميلاد

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين حتى 8 يناير 2026.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان ).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام وعلى مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات

وأضاف أنه تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، وتم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

تشكيل غرفة طوارئ مركزية

وأعلنت الهيئة، تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة.

وأكدت على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية. 

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء، وعددها 37 مستشفى، لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول للمستشفيات المقررة للإخلاء، وبما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات في أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

ووجه السبكي بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات حتى 2026/1/8

هيئة الرعاية الصحية عيد الميلاد منظومة التأمين الصحي الشامل غرف الطوارئ رفع درجة الاستعداد الأدوية الأمصال والطعوم منشآت هيئة الرعاية الصحية

