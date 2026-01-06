مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المواطنين، الإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على الحضور خلال المؤتمر الصحفي الأول عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في العام الجديد، لإعلان بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وتابع مدبولي أن الدولة تعمل على خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً حرص الحكومة على تخفيض نسبة الدين وتداعياته على الموازنة العامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت بإسراع الخطى في الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه زار مصنع سيماف في حلوان مؤكدا أن هذا المصنع قبل سنوات كان مهيئا للتصفية، لافتا ان الحكومة نجحت في إعادة إحياء مصنع سيماف مرة أخرى.

وتابع رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتضمن 1477 قرية في 20 محافظة بعدد سكان 20 مليون نسمة بعدد مشروعات 27 ألف مشروع مشيرا الى انه علي مدار السنوات الماضية تم تنفيذ 22 ألف مشروع وسيتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الفترة المقبلة .

