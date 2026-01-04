تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة

في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين جهات المنظومة الصحية، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للإدارة التنفيذية، بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة قيادات الهيئتين، لبحث سبل مواجهة التحديات الحالية، ودعم جاهزية المنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص الهيئتين على تطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وضمان سهولة الحصول عليها بكفاءة واستدامة، خاصة مع الاستعداد للمرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستفيد يأتي في صدارة أولويات المنظومة، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير الخدمة الصحية، وتحقيق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية تضمن المتابعة المستمرة والتنفيذ الفعّال.

التكامل المؤسسي بين الهيئتين

ومن جانبه، أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التكامل المؤسسي بين الهيئتين يعكس التزامًا مشتركًا بتقديم خدمة صحية أكثر كفاءة وجودة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التعاون المشترك بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد داخل منشآت الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وشدد الجانبان على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، باعتبارها أحد محاور العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توحيد الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق أهدافها في تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.