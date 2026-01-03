أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن التأمين الصحي الشامل حماية للناس وتطبيقه بالكامل لن يجعل هناك أزمة أو مشكلة في تلقي الخدمة الطبية عند أي أسرة مصرية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يريد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات خلال 10 سنوات على الأكثر

وأكد أنه لن تكون محتاج واسطة أو تكلم حد، سوف تذهب للمستشفى وتاخد خدمتك ولو محتاج عملية جراحية يتم إجراؤها حيث إن هناك عمليات جراحية تتكلف أموال كثيرة وتدفع مقابل رمزي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد، قائلا: الحاجات دي أنا عشتها وبعيشها من الاتصالات والطلبات اللي بتجيلي.

وتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل سوف تحل أزمة الناس وتطور منظومة العلاج.

وأكد أن أهالي الأقصر خلال زيارة رئيس الوزراء لم يشك أحدًا منها من منظومة التأمين الصحي ولو في حاجة كانوا قالوا، لأن مش هنقول كل حاجة تمام لو في حاجة هنقول عليها.