نجل سليمان عيد يشارك في الموسم الرمضاني

عبر مدير الإنتاج عبدالرحمن سليمان عيد، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، عن سعادتة بالمشاركته في موسم دراما رمضان الحالي من خلال عمله كمدير انتاج تاني بمسلسل “سوا سوا”.

و نشر عبد الرحمن سليمان عيد صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق: الحمد لله والشكر لله، يارب المسلسل يعجبكم، مبروك لكل زملائي وأساتذتي على كل أعمال رمضان، كل سنة وأنتم طيبون ورمضان كريم عليكم يارب.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: “نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون”.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.