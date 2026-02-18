وزير الرياضة يكرم صفا سليمان وعمر الرملي بعد إنجازهما في كأس العالم للجودو

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، ولاعبا المنتخب الوطني صفا سليمان وعمر الرملي، وذلك بعد تتويجهما بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم للكبار التي أقيمت في سلوفينيا.

وفازت صفا سليمان، صاحبة الـ19 عامًا، بالميدالية الفضية وأصبحت أول لاعبة مصرية تحقق إنجازا تاريخيًا غير مسبوق للجودو المصري على مستوى السيدات في تاريخ اللعبة.

كما توج عمر الرملي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 100 كجم بنفس البطولة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ما حققته صفا سليمان وعمر الرملي يُجسد التطور الكبير الذي تشهده منظومة الجودو المصرية في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأبطال الواعدين وصناعة جيل قادر على المنافسة العالمية.

وشدد على أهمية التركيز في الإعداد والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي سيبدأ مشوار التصفيات والتأهيل الأولمبي في شهر يونيو المقبل.